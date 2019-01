Nonostante le parole di circostanza pronunciate dal direttore generale Giorgio Perinetti, il Genoa sembra aver individuato in Antonio Sanabria erede di Krzysztof Piatek.



Il 23enne paraguaiano del Betis Siviglia è infatti in cima alla lista dei desideri degli uomini mercato rossoblù che avrebbero già trovato un'intesa di massima con il suo attuale club di appartenenza, il Betis Siviglia. La formula del trasferimento prevede un prestito oneroso per 18 mesi con diritto di riscatto da parte del grifone fissato a 20 milioni di euro. Metà di quella cifra dovrebbe confluire nelle casse della Roma, club che Porto il ragazzo giovanissimo in Italia qualche stagione fa e che al momento della cessione al Betis si è mantenuta la possibilità di incassare il 50% della somma derivante dalla sua futura rivendita.



Secondo Sky Sport le due dirigenze avrebbero già trovato l'accordo ma il giocatore raggiungerà Pegli solamente nella giornata di venerdì. L'intenzione del Betis sarebbe infatti quella di far disputare a Sanabria la gara di Coppa del Re in programma il giorno prima.