Genoa-Udinese 2-0: il tabellino

Genoa-Udinese 2-0 (2-0)

Reti: 36' pt Retegui (G), 40' pt Bani (G)

Assist: 40' pt Gudmundsson (G)



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez (9' st Vogliacco); Sabelli (33' st Spence), Messias (33' st Malinovskyi), Badelj (42' st Strootman), Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui (33' st Ekuban). (A disp.: Leali, Sommariva, Cittadini, Haps, Bohinen, Thorsby, Vitinha). All: A. Gilardino.



UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue (1' st Ebosele, Lovric (41' st Zarraga), Walace, Samardzic (9' st Joao Ferreira), Zemura (9' st Kamara); Thauvin (33' st Davis), Lucca. (A disp.: Silvestri, Padelli, Success, Tikvic, Souza, Kabasele, Payero). All. G. Cioffi.



ARBITRO: F. Forneau di Roma; assistenti: Meli e Alassio; IV uff. Colombo; Var Di Paolo; Avar Sozza.



AMMONITI: 1' pt Giannetti (U), 30' pt De Winter (G), 42' pt Kristensen (U); 41' Ebosele (U)



ESPULSO: 4' st Kristensen (U) per doppia ammonizione



RECUPERO: 1' pt; 4' st



SPETTATORI: 31.126 (27.777 abbonati, 3.349 biglietti).