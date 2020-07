Peggio di così non poteva andare. Il 29° turno di Serie A ha portato solo brutte notizie per il Genoa che oltre a subire una prevedibile sconfitta dalla Juventus ha visto le dirette concorrenti alla salvezza fare importanti passi avanti.



Le vittorie esterne di Sampdoria e Udinese allungano il divario tra il Grifone e le squadre che la precedono in classifica, con i blucerchiati ora a più tre sui rossoblù e i friulani addirittura cinque punti sopra. E proprio i bianconeri di Gotti, reduci dal bello e sorprendente successo in casa della Roma, saranno i prossimi rivali della truppa di Nicola. Una gara, quella del Friuli, che a questo punto diventa fondamentale per la stagione genoana. Un nuovo passo falso restringerebbe di fatto a sole tre squadre, le due genovesi e il Lecce, la corsa per non retrocedere, sempre che domenica pomeriggio la Samp nel frattempo non faccia altri tre punti nella sfida interna contro la virtualmente condannata Spal.



Smuovere la classifica, quindi, diventa fondamentale per i rossoblù che per ottenere punti alla Dacia Arena proveranno ad affidarsi anche a capitan Criscito. Il laterale campano ha saltato gli ultimi due impegni con Brescia e Juve a causa di un'edema muscolare accusato contro il Parma. Ieri ha lavorato a parte ma le indicazioni che arrivano da Pegli dicono che un suo recupero in vista di Udine non è del tutto impossibile.