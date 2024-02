Genoa-Udinese, le formazioni ufficiali: Messias titolare, Thauvin-Lucca per gli ospiti

Anticipo del sabato sera a Marassi. Per la ventiseiesima giornata di Serie A scendono in campo al Ferraris Genoa e Udinese. In palio punti per la tranquillità in classifica: gli allenatori Gilardino e Cioffi si affidano alle certezze. Per i liguri titolari Messias, Gudmundsson e Retegui. Per i friulani resta ai box Pereyra mentre in mediana conferma per Samardzic. Queste le formazioni ufficiali.



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Frendrup, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui. All.: Gilardino.



UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Zemura; Thauvin, Lucca. All.: Cioffi.