Genoa-Udinese. le pagelle di CM: Lucca e Pinamonti, luci e ombre. Ekuban cambia la partita, Zanoli la decide

Getty Images

bravo a rispondere al colpo di testa di Rui Modesto, non può nulla sul pari di Rui Modesto poi annullato.preciso nella fase difensiva, si vede poco in attacco anche se quando sale si fa sentire.attento su un cliente non facile come Lucca, chiude tutti gli spazi, ma ogni tanto eccede in sicurezza, come quando al 37' si fa rubare palla dallo stesso attaccante friulano che segna, ma per sua fortuna commette fallo in precedenza. Non riesce a contrastarlo nell'occasione del goal annullato.più scafato rispetto al compagno, gioca un'ottima gara di contenimento. (dall'83'sv)

piede delicato nei cross per gli avanti, non spicca come in altre gare.rimedia un giallo tattico che gli farà saltare il Verona, meno preciso e presente del solito.prodotto della cantera genoana, si sta affermando in prima squadra con gare di sostanza, tanto da aver tolto il posto al senatore Badelj. Prestazione gagliarda, ma poi deve uscire per un problema fisico (dal 54': mette muscoli e benzina in un finale concitato)approfitta dell'errore di Solet ma non serve un gran pallone a Pinamonti, poi invece è molto bravo ad approfittare dell'azione di Ekuban per scaricare in rete il goal dell'1-0. (dall'84'sv)

all'inizio recupera tanti palloni e innesca le migliori occasioni dei liguri, poi si spegne. (dal 68'entra e con la sua fisicità cambia la gara, prima andando vicino al goal e poi creando l'azione della rete del vantaggio di Zanoli)nell'insolito ruolo di trequarti, è bravo a inserirsi con grande frequenza e sfiorare il gol, anche se ingenuo nel farsi ammonire.. (dall'83'sv)sempre presente nelle migliori chance d'attacco per il Genoa, sfiora due volte il gol nel primo tempo e una nel secondo, anche se calcia debolmente. Poi impegna Okoye nell'azione che porta al goal di Zanoli.

All.arrivato tra i dubbi, ha portato la squadra ad avere uno spartito di gioco chiaro, pulito e preciso, e in casa ha costruito un vero e proprio fortino. Salvo meritatamente e dopo la rivoluzione estiva e l'esonero di Gilardino, con l'ambiente ostile, era tutt'altro che facile.risponde subito presente sul colpo di testa di Thorsby e il tiro di Pinamonti, respinge ancora sull'ex Sassuolo ma è incolpevole sulla rete di Zanoli.vivace sulla fascia, imbecca ottimamente per Rui Modesto, che sfiora il vantaggio. (dal 79'sv)

partecipa colpevolmente alla confusionaria azione che porta al goal del Genoa, meno sicuro del solito.sembra un altro rispetto a San Siro, si perde un paio di volte Pinamonti e perde un pallone sanguinoso sull'occasione da goal dello stesso, procurata da Zanoli.qualche pasticcio di troppo in fase di ripartenza.nel primo tempo lavora di quantità, nel secondo entra con un altro piglio e dopo una grande azione sulla destra mette un pallone d'oro sui piedi di Lucca, che però si divora il goal del vantaggio.(dal 69'prova a mettere ordine nel finale, ci riesce poco)

: si vede pochissimo, non è da lui.: dovrebbe spingere e creare scompiglio sulla fascia, in realtà sembra nascondersi (dal 69'entra bene, sfiorando il gol del vantaggio di destro e trovando quello del pari, annullato per pochissimo): prova a dare brio e fantasia alle azioni offensive friulane, non ci riesce quasi mai (dal 61'un po' meglio rispetto all'olandese)appare impreciso nelle occasioni importanti della partita e spesso nervoso, resta in campo fin troppo. (dall'80'sv)

assente ingiustificato per 36 minuti, si sveglia d'improvviso e supera De Winter, andando in goal ma commettendo fallo in precedenza. Poi a inizio secondo tempo spreca in modo clamoroso l'occasione apparecchiatagli da Atta e si fa ammonire per una brutta scivolata su Vasquez, rischiando anche il rosso sullo stesso messicano. Poi però a tempo scaduto confeziona l'assist del pari, annullato per un nonnulla. ancora troppo ondivago per applicazione mentale.All: la sua Udinese sembra avere un po' mollato nelle ultime gare, il primo tempo dei friulani è quasi soporifero, anche se poi si sveglia nella ripresa. Terzo ko di fila, è una piccola crisi che non comporterà gravi conseguenze,