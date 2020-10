Continua ad aumentare giorno dopo giorno in casa Genoa il numero dei giocatori negativizzati al Covid-19.



Dopo i rientri dei giorni scorsi, ultimo quello di Miha Zajc ieri, oggi è toccato agli ex juventini Luca Pellegrini e Marko Pjaca risultare negativi al tampone.



Con una nota medica diffusa in serata il club rossoblù ha inoltre specificato che entrambi i giocatori hanno già superato le visite di idoneità medico-sportiva e pertanto domani potranno aggregarsi al resto del gruppo squadra per partecipare all'allenamento collettivo.



Restano comunque ancora otto i calciatori del Grifone ancora affetti da coronavirus.