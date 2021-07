Niente amichevole di lusso con il Paris Saint-Germain per il Genoa.



Come si ipotizzava da ormai un paio di giorni, la società rossoblù ha deciso di non recarsi domani pomeriggio a Orleans per affrontare i vice-campioni di Francia nel prestigioso test che avrebbe dovuto nobilitare l'estate del Grifone.



Troppo alto il rischio di contagio da Covid, visti i numerosi casi che si registrano quotidianamente Oltralpe e che di recente hanno colpito anche diversi elementi del gruppo della prima squadra parigina.



Con una nota apparsa sui propri canali ufficiali, il PSG ha comunicato che la formazione di Pochettino scenderà comunque in campo ad Orleans affrontando la locale formazione.



Quanto al Genoa, la squadra di Ballardini saluterà in serata Neustift per fare rientro a Pegli dove martedì, dopo tre giorni di riposo, riprenderà la preparazione in vista della prossima stagione.