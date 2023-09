Tre giorni dopo la chiusura del calciomercato il Genoa mette a segno un colpo in entrata a parametro zero.



Nella giornata di ieri la società rossoblù ha ufficializzato il tesseramento di Faroukou Cissè, 19enne difensore tedesco svincolatosi dal Borussia Dortmund.



Nato in Costa d'Avorio ma trasferitosi giovanissimo con la famiglia in Germania, Cissé è un difensore centrale che all'occorrenza può giocare anche come terzino destro di contenimento o da centrocampista arretrato. Pur non avendo mai debuttato in Bundesliga è stato una presenza fissa nelle varie selezioni giovanili tedesche fin dai tempi dell'Under 15, quando ancora militava nel vivaio del Bayer Leverkusen. Con il Borussia vanta inoltre ben 17 presenze in Youth League, la Champions League dei giovani.



Al Genoa verrà per il momento aggregato alla formazione Primavera di Agostini.