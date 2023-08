Frantumato! Anche l'ultimo record esistente in fatto di abbonati è stato letteralmente polverizzato questa mattina dai tifosi del Genoa.



Come comunicato dallo stesso club rossoblù, sono ben oltre 25.000 le tessere stagionali sottoscritte dai sostenitori del Grifone in vista della prossima stagione agonistica. Per la precisione 25.500. Una cifra mai raggiunta prima in città, non soltanto dal popolo rossoblù ma dall'intero mondo calcistico genovese. Il record cittadino apparteneva infatti ai cugini della Sampdoria che nell'estate 1991, quella seguente allo storico scudetto blucerchiato, raggiunsero quota 25.186 abbonati. Un primato resistito oltre tre decenni ma ora ampiamente superato dai rossoblù.



Considerando i posti riservati alle tifoserie ospiti che si recheranno al Ferraris durante l'anno e i tagliandi destinati a sponsor, autorità e ospiti d'onore, restano a disposizione ancora meno di tremila tessere, in uno stadio che ha una capienza di poco superiore ai 33.000 spettatori. Un residuo che sarà certamente rivisto al ribasso nel giro di pochi giorni. La campagna abbonamenti del Genoa resterà infatti ufficialmente aperta almeno fino a venerdì 19 agosto, vigilia della gara con la Fiorentina, prima sfida interna del prossimo campionato di Serie A. Tuttavia non è escluso che, come accaduto regolarmente nelle ultime estati, la società decida di prolungarla fino a ridosso del secondo turno casalingo. Gara che per il Grifone è fissata al 16 settembre contro il Napoli. Ossia tra più di un mese. Un tempo ben più che sufficiente per aumentare ulteriormente un passo che è già da record.