Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver formalizzato con ACF Fiorentina l’acquisizione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, delle prestazioni sportive del centrocampista Riccardo Saponara (Forlì, 21/12/1991).Riccardo Saponara è nato a Forlì il 21 dicembre 1991. Dotato di un tocco di palla sopraffino, specchio delle qualità tecniche, ha all’attivo una lunga trafila nelle nazionali giovanili, di cui negli anni è stato un punto di riferimento. Nello score spicca il secondo posto conquistato all’Europeo Under 21 del 2013. A livello di club con la maglia dell’Empoli (2009-2013 e 2015-17) ha vissuto le stagioni forse con il più alto rendimento. Un talento baciato da madre natura. Un calciatore in grado di dare il bianco e pennellare un calcio con la faccia allegra. Fantasia, dribbling. Giocate al servizio dei compagni, degne di un brasiliano cresciuto tra la sabbia di Rio. Centinaia di partite da professionista, una discreta propensione realizzativa. In curriculum non vanta titoli coi club che lo hanno assoldato (Ravenna, Milan, Fiorentina, Sampdoria). E’ un trequartista con la capacità di svariare sul fronte d’attacco. La palla va a mister Andreazzoli che ha caldeggiato l’acquisto, in sinergia con la società.