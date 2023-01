Ridgeciano Haps è del Genoa, l'esterno arriva dal Venezia. Il comunicato dei rossoblù: "Ridgeciano Haps è un nuovo giocatore del Genoa. Il laterale surinamese, classe ‘93, arriva dal Venezia FC in prestito con opzione di riscatto. In carriera ha vestito le maglie di AZ, Go Ahead Eagles e Feyenoord. Vanta oltre 150 presenze tra Eredivisie e coppa d’Olanda".