Ora è anche ufficiale: Aurelio Andreazzoli non è più l'allenatore del Genoa. Lo comunica il club rossoblù attraverso una nota ufficiale, in cui 'informa di aver sollevato dall’incarico il tecnico. Nelle prossime ore verranno ufficializzate novità relative alla composizione dello staff tecnico e convocata la conferenza di presentazione riservata agli organi d’informazione'.



ORA THIAGO - Già sciolti, tuttavia, i dubbi: sarà Thiago Motta, ex centrocampista del Grifone e reduce dall'esperienza nelle giovanili del Psg, a prendere il posto dell'ex Empoli.