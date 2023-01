La notizia, nell'aria ormai da alcuni giorni, da questa sera ha assunto anche i crismi dell'ufficialità: Alberto Gilardino è a tutti gli effetti la nuova guida tecnica del Genoa.



L'allenatore di Biella, proveniente dalla Primavera rossoblù, era stato chiamato temporaneamente sulla panchina del Grifone lo scorso 6 dicembre in sostituzione dell'esonerato Alexander Blessin. Una nomina che tuttavia, come si leggeva nel comunicato diffuso all'epoca dal club, era ad interim.

Oggi tale aggettivo è definitivamente scomparso, come testimonia il breve video apparso sui canali social della società ligure.



Gilardino, grazie ai 10 punti ottenuti in appena 4 gare, è dunque a tutti gli effetti l'allenatore a tempo indeterminato del Genoa.