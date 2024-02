Genoa, UFFICIALE: Gilardino saluta un esterno d'attacco

Si è conclusa con un'operazione in uscita la sessione invernale di mercato del Genoa.Nei minuti che hanno anticipato il gong delle trattative il club rossoblù ha infatti definito il, società di prima divisione belga di proprietà della 777 Partners, la holding statunitense che detiene anche il pacchetto di maggioranza del Grifone.L'esterno d'attacco, classe 2006, è approdato poco più che bambino nel settore giovanile rossoblù e dopo aver percorso tutta la trafila della cantera ligure è stato spesso aggregato nel corso della prima parte di stagione alla prima squadra di Alberto Gilardino, trovando anche il debutto sia in Serie A (lo scorso 22 ottobre contro l'Atalanta) che in Coppa Italia (a dicembre contro la Lazio). Per lui all'attivo anche altre due presenze in campionato, nelle gare d'andata contro Monza ed Empoli. Fini vanta inoltre anche tre apparizioni con la nazionale italiana Under 17 e cinque con quella Under 18.Allo Standard, squadra attualmente dodicesima nella classifica di Jupiter League, FiniNella giornata di ieri, infatti, i belgi hanno ufficializzato anche l'ingaggio, sempre in prestito, diattaccante classe 2000 negli ultimi sei mesi domiciliato al Montpellier. Oltre all'italo-ghanese, inoltre, a Liegi sono stati girati a titolo temporaneo, difensore tedesco classe 2004,mediano belga di 19 anni.