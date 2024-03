Genoa, UFFICIALE: Gudmundsson torna in nazionale. E potrebbe sfidare Malinovskyi

A nove mesi di distanza dall'ultima volta, Albert Gudmundsson tornerà a vestire la maglia della nazionale islandese.



Il numero 11 del Genoa è stato infatti convocato dal CT della selezione nordica, Age Hareide, assieme ad altri 23 colleghi per prendere parte alla semifinale dei playoff di qualificazione ai campionati europei in programma quest'estate in Germania.



Se l'Islanda dovesse battere in gara secca Israele, nella sfida in programma a Budapest giovedì 21 marzo, di fronte si troverà la vincente tra Ucraina e Bosnia-Erzegovina. Per Gudmundsson, che fino ha collezionato 35 presenze e 9 gol in nazionale, si profila la possibilità di un derby a forte tinte rossoblù con il compagno di club Ruslan Malinovskyi, qualora gli ex sovietici dovessero superare gli ex jugoslavi.