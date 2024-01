Genoa, UFFICIALE il colpo Stolz: chi è e dove può giocare

Franz Stolz è un nuovo giocatore del Genoa. Il portiere austriaco, nato a Bruck an der Mur il 14/02/2001, arriva dal St.Pölten a titolo definitivo.



Welcome to Genoa, Franz! pic.twitter.com/n2lKsJg6B1 — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 27, 2024

Dopo l'ufficialità di Giorgio Cittadini, il, scatenatissimo in questi giorni di mercato ha ufficializzato anche il colpo Franz Stolz. Ilarriva a titolo definitivo dal, squadra di seconda divisione austriaca e ha firmato un contratto di 3 anni con il Grifone.Con la titolarità indiscussa di Joesp Martinez, lui arrivato la scorsa estate dal Lipsia,arriva per fare esperienza e mettersi a disposizione di Alberto Gilardino ma, almeno per il momento, insidierà Leali nel ruolo di secondo portiere alle spalle di Martinez.Franz Stolz è un nuovo giocatore del Genoa. Il portiere austriaco, nato a Bruck an der Mur il 14/02/2001, arriva dal St.Pölten a titolo definitivo. Welcome to Genoa, Franz!