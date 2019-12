Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver conferito l’incarico di direttore sportivo al sig. Francesco #Marroccu. https://t.co/QCqPMBdtah pic.twitter.com/m5D0xToVtz — Genoa CFC (@GenoaCFC) December 12, 2019

Ilha ufficializzato il nome del nuovo direttore sportivo: si tratta di Francesco. Questo il comunicato del club ligure: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver conferito l’incarico di direttore sportivo al sig. Francesco Marroccu. La carriera dirigenziale del neo ds si è sviluppata sotto forma di qualificate esperienze maturate nel calcio italiano e all’estero. In passato ha lavorato per il Cagliari, il Leeds, il Brescia, l’Ascoli, la Feralpi Salò e la Nuorese".