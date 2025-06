Genoa, ufficiale il rinnovo di Vieira

Getty Images

Come si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito del club rossoblù, ilCFC comunica di aver esteso il contratto dell’allenatore“Siamo felici e orgogliosi di proseguire questo percorso insieme a Patrick – il commento del– insieme vogliamo andare avanti a migliorare con stabilità e continuità. Ciò che il mister ha saputo trasmettere alla squadra in questi mesi rispecchia appieno il DNA del Genoa”.: “È stato un periodo molto intenso da quando sono arrivato a Genova lo scorso novembre. Siamo riusciti a garantire al Genoa la permanenza in Serie A e a terminare la stagione con orgoglio e determinazione, come questo club merita.

Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo costruito e raggiunto, tutti insieme. Dopo l’ultima partita a Bologna siamo sempre stati in contatto con il club e i direttori per analizzare questa stagione e prepararci adeguatamente per la prossima.Sto bene al Genoa e a Genova. Prolungare il nostro rapporto è stata la cosa più naturale da fare, non ci è voluto molto per trovare un‘intesa e completare le formalità burocratiche. Ora è il momento di godersi un po’ di vacanze, ma continueremo a lavorare dietro le quinte per prepararci all’inizio della prossima stagione”.

“Siamo felici per questo rinnovo con Patrick, una naturale conseguenza di quanto vissuto insieme e dei progressi compiuti negli scorsi mesi – il commento del– Condividiamo visione e obiettivi, e siamo determinati a portare avanti il percorso di crescita per il Genoa”.