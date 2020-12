Davide Ballardini torna al Genoa. Dopo aver comunicato in mattinata l'esonero di Rolando Maran - che lascia una squadra al penultimo posto della classifica - il club rossoblù ha diffuso una nota per ufficializzare il ritorno in panchina dell'allenatore romagnolo. Per lui si tratta della quarta esperienza alla guida del Grifone.



Ecco quanto recita il comunicato del Genoa: "Il Genoa Cfc comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Davide Ballardini. Il tecnico torna al Genoa, dove ha già allenato in tre precedenti esperienze, nel corso delle stagioni 2010/11, 2012/13, 2017/18 e 2018/19".