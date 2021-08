Tramite un comunicato ufficiale, il Genoa ha annunciato l'arrivo del vice-Sirigu: "Il Genoa CFC annuncia di essersi assicurato i diritti alle prestazioni sportive del portiere Adrian Šemper, nato a Zagabria il 12 gennaio 1998. Il ventitreenne croato muove i suoi primi passi nella Dinamo Zagabria, con cui vince un campionato croato ed esordisce in Champions League. Debutta in Serie A il 20 aprile 2019 e nelle ultime due stagioni è il secondo portiere in Serie B per numero di presenze. Con la maglia della Croazia U21 ha totalizzato 13 presenze".