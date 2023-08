"Walter Junior Messias è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore brasiliano, nato a Belo Horizonte il 13/05/1991, arriva dall’AC Milan in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Vanta 87 presenze con 19 reti in Serie A Tim e 11 presenze con 2 reti in UEFA Champions League. Benvenuto!"



Questo il comunicato attraverso il quale il Genoa annuncia l'arrivo di Junior Messias dal Milan. Di contro, i rossoneri notificano: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di condizioni pattuite, le prestazioni sportive di Walter Junior Messias al Genoa CFC. Contestualmente il Club ha prolungato il contratto con Messias fino al 30 giugno 2025. Il Club rossonero augura a Junior le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura con il Genoa".



LE CIFRE - Si tratta di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il costo dell’operazione è sui 3 milioni di euro totali con 500mila euro per il prestito e 2 milioni e mezzo per il riscatto. Il brasiliano si legherà ai rossoblù con un contratto di 2 milioni più bonus della durata di 3 anni.