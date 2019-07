Neanche il tempo di disfare le valigie dopo il semestre in prestito agli scozzesi dell'Hibernian che per Stephane Omeonga è giunto di nuovo il momento di rifare i bagagli.



Con una nota ufficiale diffusa questa mattina attraverso i propri canali social, il club belga del Cercle Bruges ha annunciato l'ingaggio a titolo temporaneo del giovane centrocampista.



Omeonga torna quindi a giocare in patria, seppur il suo rientro non sarà definitivo in quanto il suo cartellino resterà ancora di proprietà del Grifone.