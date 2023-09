Due ufficialità in poche ore per il Genoa che si aggiudica una coppia di promettenti talenti da inserire, per il momento, nelle proprie formazioni giovanili.



Il club rossoblù ha infatti comunicato di aver tesserato sia Toma Giorgievski, 16enne centrocampista macedone proveniente dal New Stars, che Faroukou Cissè, 19enne difensore tedesco svincolatosi dal Borussia Dortmund.



Il primo si aggregherà all'Under 18 guidata da Gennaro Ruotolo, mentre il secondo entrerà a far parte della squadra Primavera di Alessandro Agostini.