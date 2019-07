Il Genoa Cfc rende noto di aver perfezionato l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, delle prestazioni sportive di Antonio #Barreca.



Il nuovo giocatore è già al lavoro nel ritiro della squadra a #Neustift.



Leggi qui https://t.co/xP2GIfnrlW pic.twitter.com/WIDUYkMjYi — Genoa CFC (@GenoaCFC) 10 luglio 2019

