La notizia, ufficiosa da giorni, ha ricevuto i crismi dell'ufficialità questa mattina.



Con un comunicato diffuso attraverso il proprio sito internet il Genoa ha reso noto di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni di Francesco Cassata, centrocampista spezzino classe 1997 proveniente dal Sassuolo. Nell'ambito della stessa operazione, si precisa poi nella nota, il percorso inverso è stato compiuto ma in maniera definitiva dal portiere diciottenne cresciuto nel vivaio del Grifone Alessandro Russo.



Questo il testo del comunicato ufficiale del Genoa



Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver formalizzato con Us Sassuolo l’acquisizione, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Francesco Cassata (San Terenzo, 16/07/1997). Al club emiliano è stato ceduto a titolo definitivo il portiere Alessandro Russo.