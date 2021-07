Colpo in prospettiva per il Genoa che dopo un mezzo campionato in prestito ha deciso di riscattare il cartellino di un giovane difensore classe 2002.



Con una nota ufficiale, comparsa sui propri canali social, la Giana Erminio ha comunicato il passaggio definitivo e ufficiale in rossoblù di Alessandro Marcandalli, difensore centrale passato alla Primavera dei liguri in prestito lo scorso gennaio: "A.S. Giana Erminio - si legge nella nota del club lombardo - comunica che Alessandro Marcandalli, difensore classe ’02, cresciuto nelle giovanili biancazzurre sin dal campionato Under 16, dopo il girone di ritorno del campionato 2020/21 giocato in prestito nella Primavera 1 del Genoa, in data odierna è stato trasferito a titolo definitivo al Genoa CFC. Ad Alessandro vanno i migliori auguri da parte da parte di tutta la società per la sua crescita calcistica".