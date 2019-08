Come anticipato da noi di Calciomercato.com ad inizio settimana Lorenzo Callegari e il Genoa hanno deciso di intraprendere in maniera consensuale strade diverse.



Il giovane regista italo-francese, arrivato in rossoblù dal vivaio del PSG la scorsa con la pesante etichetta di predestinato, dopo un anno di prestito assolutamente anonimo alla Ternana in Lega Pro ha rescisso il contratto che lo legava al Grifone.



Ad attenderlo c'è l'Avranches MSM, formazione che milita nella terza divisione francese, che stando a quanto riportano i media d'Oltralpe avrebbe già trovato l'accordo per riportare in patria il giocatore.