La notizia, nell'aria da giorni, ora ha assunto anche i crismi dell'ufficialità.Dopo Davide Biraschi il Genoa saluta anche, anch'egli diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Fatih Karagumruk.A comunicare il passaggio a titolo temporaneo dell'attaccante turco al club di Istanbul è stata la stessa società rossonera attraverso i propri canali social.Nato in Germania nel 1999, ma di nazionalità turca, Yalcin era arrivato al Grifone la scorsa estate dal Besiktas. Malgrado 22 presenze in Serie B, quasi tutte da subentrante, l'ex giocatore del Lecce non è però riuscito a lasciare il segno, finendo per essere messo fuori rosa nelle scorse settimane da mister Gilardino.