È durata appena sette mesi, durante i quali non ha mai avuto modo di scendere in campo, l'avventura con la maglia del Genoa di Salvador Ichazo.



Il portiere uruguaiano, arrivato da svincolato lo scorso febbraio per sostituire il partente Jandrei, da ieri è rientrato in patria dove difenderà i pali del Danubio, il club di Montevideo che lo lanciò nel grande calcio.



A darne annuncio la stessa società sudamericana attraverso i propri canali ufficiali.