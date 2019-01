Brutte notizie in casa Genoa, il centrocampista svedese Oscar Hiljemark sarà operato nei prossimi giorni in Svezia, per lui stagione finita, come comunica il club in una nota ufficiale.



Il Genoa Cfc comunica che il centrocampista Oscar #Hiljemark è stato sottoposto a visita specialistica che ha evidenziato un conflitto femoro acetabolare bilaterale. Nei prossimi giorni sarà operato mediante intervento artroscopico in Svezia.



Leggi qui https://t.co/QvuXRCDQy9 pic.twitter.com/gUyK9T4eXZ — Genoa CFC (@GenoaCFC) 22 gennaio 2019