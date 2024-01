Come annunciato questa mattina attraverso i propri canali ufficiale dal Vicenza, si è interrotta sei mesi prima del previsto l'esperienza diin biancorosso.Arrivato in Veneto nell'estate 2022, l'esterno destro classe 1999 cresciuto nel vivaio dell'Inter, ha disputato con il Vicenza 37 partite in un anno e mezzo tra campionato e Coppa Italia.Malgrado il ritorno al Genoa,Quasi certamente ad attendere il ragazzo ci sarà un nuovo prestito.