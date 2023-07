Si sfoltisce l'ampia rosa nelle mani di Alberto Gilardino. Il tecnico del Genoa ha infatti salutato definitivamentecentrocampista francese da tempo fuori dai programmi del Grifone.L'ex capitano del Nantes ha firmato un, club neopromosso in Ligue 1. L'annuncio ufficiale è arrivato nella notte dai canali sociali della squadra blumarina."Abdoulaye, 29 anni, ha giocato per l'FC Nantes in Ligue 1 143 volte e ha esperienza in Turchia e in Italia con il Genoa - si legge nella breve nota diffusa dai francesi - Abdoulaye, esperto in competizioni di alto livello, rinforza il gruppo di Luka Elsner, al quale si unirà domani per la sua prima sessione di allenamento collettivo".