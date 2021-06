Comincia a sfoltirsi la ricchissima rosa del Genoa. Il primo a salutare definitivamente Pegli, prima ancora di rimetterci piede, è Nicola Dalmonte, centrocampista offensivo classe 1997 che il Vicenza ha deciso di riscattare dopo la buona stagione in prestito trascorsa in biancorosso.



Questa la nota diffusa in giornata dal club veneto: "La società LR Vicenza comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo dal Genoa CFC, delle prestazioni sportive del calciatore Nicola Dalmonte. Il centrocampista offensivo classe ’97 si è così legato alla società biancorossa sino al 30 giugno 2024. Dalmonte, in questa stagione ha disputato 19 presenze in Serie B con i biancorossi, siglando 4 reti e fornendo 5 assist".