Come ormai si è capito già da alcuni giornihanno ufficialmente trovato l'accordo per il trasferimento in prestito ai piceni di un giovane attaccante di proprietà dei rossoblù.Con una nota apparsa nel primo pomeriggio di oggi sui propri canali ufficiali, l'Ascoli ha confermato l'arrivo in bianconero dipunta che proprio ieri ha festeggiato il suo ventesimo compleanno.Acquisito dal Grifone lo scorso gennaio, nell'ambito dell'operazione che ha portato la Juventus a prelevare il cartellino di Nicolò Rovella, Petrelli ha trascorso i successivi sei mesi in prestito alla Reggina, in Serie B. Ora ad attenderlo un altro prestito, sempre in cadetteria, ma con una maglia differente: quella del Picchio.