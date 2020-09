https://t.co/7C2colAdAs Gabriel #Charpentier è un nuovo giocatore amaranto



Il calciatore nei controlli di routine è risultato positivo al Covid-19



La notizia era nell'aria almeno da un paio di mesi. Ora, però, c'è anche l'ufficialità:L'annuncio è stato dato oggi, poco dopo mezzogiorno, dalla stessa società amaranto attraverso i propri canali social. Charpentier era stato acquistato dal Grifone ad inizio mese, prelevato dai lettoni dello Spartaks Jurmala. Come detto la sua destinazione era però già nota da tempo, visto che liguri e calabresi da settimane avevo trovato l'accordo per il trasferimento in prestito del giocatore in riva allo Stretto.Purtroppo prima di vederlo all'opera i tifosi reggini dovranno però pazientare ancora un po'. Gli esami di routine ai quali è stato sottoposto il 21enne ex Avellino hanno evidenziato la sua positivitàCome previsto dai protocolli anti-pandemia, quindi, per i prossimi 15 giorni il giocatore dovrà restare in isolamento.