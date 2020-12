Rolando Maran non è più l'allenatore del Genoa. Questa mattina è arrivato ufficialmente l'esonero: "​Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato". Il suo posto sarà preso da Davide Ballardini (questa mattina è arrivato a Pegli), che tornerà in rossoblu per la quarta volta in carriera. Firmerà fino al 30 giugno con rinnovo in caso di salvezza.