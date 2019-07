Il Genoa ha ufficializzato questo pomeriggio date, luoghi ed avversari delle prossime amichevoli estive.



Dopo aver affrontato, e battuto, lo scorso sabato il Lione i rossoblù di Aurelio Andreazzoli si scontreranno nuovamente con altre due formazioni della Ligue. Al termine del ritiro in terra francese a Dinard, che prenderà il via domani, il Grifone resterà Oltralpe per affrontare il Nantes, venerdì 2 agosto alle 20 nella tana gialloverde, lo Stade de la Beaujoire. Due giorni più tardi Criscito e compagni si trasferiranno in Nuova Acquitania per sfidare a casa loro il Bordeaux. In questo caso il fischio d'inizio è fissato per le 20.45.