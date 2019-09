Il Genoa è sceso subito in campo questa mattina per una seduta di allenamento in vista dell'anticipo di sabato prossimo al Ferraris contro il Milan: a dirigere la seduta Aurelio Andreazzoli, il cui futuro è però sempre appeso ad un filo. La società prosegue infatti nelle valutazioni dopo la pesante sconfitta di ieri con la Lazio all' Olimpico: l'intenzione sarebbe quella di concedere un'ultima chance al tecnico in occasione della gara con i rossoneri, ma nel frattempo la società ha preso contatti con Rino Gattuso.