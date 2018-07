La pazienza del Genoa sta per scadere e con essa anche il tempo a disposizione di Lisandro Lopez per decidere se accettare o meno la proposta del Grifone.



Dopo oltre un mese di tira e molla con il difensore argentino, vanamente atteso fino ad oggi in Liguria, la dirigenza rossoblù ha deciso di porre un vero e proprio ultimatum al 28enne del Benfica. O sceglie di arrivare in prestito fino a giugno al Genoa, come stabilito dall'intesa tra i due club risalente ormai a qualche settimana fa, oppure se entro domani la situazione non si sarà ancora sbloccata la società ligure virerà verso altri obiettivi.



A raccontare l'indiscrezione è TeleNord, emittente sempre molto vicina alle questioni societarie rossoblù.