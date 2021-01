Sokratis Papastathopoulos continua a rimanere l'obiettivo principale del Genoa per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Ma, dopo gli intensi contatti dei giorni scorsi tra il difensore greco e i dirigenti rossoblù, la pazienza di questi ultimi sta per terminare.



Ottenuto il via libera dall'Arsenal, che da tempo considera il 32enne ellenico fuori dai propri progetti tanto da averlo relegato nella sua squadra B, il Grifone attende ora una risposta definitiva e tempestiva da parte del giocatore. Dopo un primo parziale benestare al suo ritorno in rossoblù, dopo militò tra il 2008 e il 2010, Papastathopoulos avrebbe chiesto tempo per raffrontare l'offerta del Genoa con quella contestuale giuntagli dal Fenerbahce. Tempo che i liguri gli hanno accordato, pretendendo però, secondo quanto riporta Sky Sport, una risposta entro la fine di questa settimana. Un'eventuale diniego o, peggio ancora un mancato riscontro, da parte di Sokratis spingerebbe gli uomini mercato rossoblù ad abbandonare la pista per fiondarsi su obiettivi alternativi.