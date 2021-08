sono questi i profili con cui il Genoa proverà a completare la propria rosa nell'ultimo giorno di calciomercato.Nonostante i tanti arrivi dell'ultimo periodo (Vasquez, Maksimovic, Caicedo, Touré), l'organico rossoblù è ancora incompleto ma i dirigenti del Grifone sono attivi in maniera frenetica per regalare a Davide Ballardini le ultime tessere del suo mosaico.Le priorità sono note e molto chiare. Se la difesa sembra aver assunto ormai un volto definito, anche se non è da escludere un ultimo arrivo magari dal mercato dei parametri zero, come l'ex torinista, a centrocampo serve certamente ancora qualcosa per completare un reparto che non sembra dare piene garanzie. I fari sono puntati sul 24enne cilenoclassico rubapalloni tutto grinta e polmoni appena svincolatosi dal Velez, club argentino in cui ha militato nelle ultime tre stagioni. La trattativa per portare il giocatore in Italia è molto avanzata e il Genoa pare aver ormai superato anche la concorrenza di altre società nostrane che nutrivano interesse per il ragazzo.In avanti, svanito ormai definitivamente e dopo un estenuante tira e molla l'olandese dell'Atalanta Sam Lammers si è virato su altri obiettivi. Lo Spezia da qualche giorno sta proponendo uno scambio trae Mattia Destro, ma la punta angolana non convince del tutto la dirigenza genoana, soprattutto per via di un carattere di difficile gestione. Attenzione dunque al possibile ritorno a Pegli dell'ex bimbo prodigiocresciuto e lanciato nel grande calcio proprio dal Grifone prima di passare all'Inter. L'italo-colombiano in nerazzurro pare destinato ad avere pochissimo spazio e una sua partenza in prestito potrebbe essere la soluzione ideale per tutti.In questo momento il Genoa dispone di appena tre esterni di ruolo, due a destra (Ghiglione e Sabelli) e uno a sinistra (il giovane esordiente Cambiaso). Inutile sottolineare la necessità di rinfoltire la batteria dei laterali, soprattutto qualora Ballardini dovesse insistere con il 3-5-2 adottato fino ad oggi. In questa zona del campo l'obiettivo più vicino sembra essere, esterno mancino in uscita dalla Lazio e già destinatario di un'offerta ufficiale da parte del Grifone. Più complicata, invece, la scelta del rinforzo per la fascia di destra, dove si seguono il 30enne danesedell'Udinese e il 27enne del MilanOcchio infine ai colpi dell'ultimo minuto, nomi a volte tenuti nascosti e concretizzati a pochi istanti dalla fine delle trattative. Una specialità di cui spesso il Genoa si è reso protagonista in passato e che anche quest'anno potrebbero caratterizzare l'ultimo frenetico giorno di calciomercato.