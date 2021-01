Potrebbe arricchirsi presto di un nuovo elemento la già foltissima truppa di ex giocatori del Genoa domiciliati all'Hellas Verona.



Il club scaligero infatti sarebbe sulle tracce di Stefano Sturaro, centrocampista che arriverebbe in Veneto con la formula del prestito.



Un innesto che, come detto, andrebbe ad allungare una lunga lista di vecchie conoscenze rossoblù che attualmente annovera, oltre a mister Ivan Juric, anche ben sette giocatori: Koray Gunter, Matteo Lovato, Miguel Veloso, Daniel Bessa, Darko Lazovic, Eddie Salcedo ed Andrea Favilli. Una vera e propria colonia genoana trasferitasi, spesso con buoni riscontri, in riva all'Adige.



Tornato a Genova nel gennaio di due anni fa, dopo la quadriennale parentesi alla Juventus, Sturaro potrebbe quindi salutare nuovamente il club in cui è cresciuto e con il quale ha mossi primi passi nel calcio dei grandi. Resta da capire, tuttavia, quali sia a tal proposito la posizione di Davide Ballardini. Un'eventuale veto alla cessione posto dal tecnico romagnolo, infatti, stroncherebbe sul nascere qualsiasi trattativa.