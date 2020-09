E' Leonardo Pavoletti la prima scelta del Genoa per il proprio attacco.



Il centravanti livornese sembra aver sopravanzato il collega di reparto Fernando Llorente nei desideri di mercato del Grifone. Riportare il 31enne ad indossare quella maglia già vestita per due campionati tra il 2015 e il 2017, tuttavia, non sarà affatto semplice. Nonostante il doppio intervento chirurgico al ginocchio subito nei mesi scorsi, che gli ha fatto saltare quasi tutta la passata stagione, Pavoletti in primavera ha allungato il suo contratto con il Cagliari fino a giugno 2023. Segnale di come la società sarda non intenda liberarsi di lui se non di fronte ad un'offerta irrinunciabile. Il Genoa però preferirebbe riprendere il ragazzo solamente in prestito, magari con un'opzione di riscatto legata al numero di presenze e di reti.



Una distanza tra le parti che potrebbe compromettere la trattativa. Ma il Grifone, dalla sua, sa di avere un asso nella manica. Pavoletti nutre infatti una gran voglia di mettersi in luce nell'anno che porta agli Europei. E mentre a Cagliari, dovrà continuamente sgomitare con Giovanni Simeone, a Genova avrebbe un posto da titolare praticamente garantito.