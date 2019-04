Il Genoa guarda in Danimarca. Come scrive fussbaltransfers.com, il Grifone ha messo nel mirino Hany Mukhtar, attaccante tedesco di 24 anni ora al Brondby. Ex Hertha Berlino, in stagione ha realizzato 7 gol ed è finito nel mirino di Werder, Wolfsburg e Villarreal.