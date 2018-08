Sarà rossoblù, ma non al Genoa, il futuro di Claudio Paul Spinelli.



Il giovane centravanti argentino prelevato poche settimane fa dal Tigre andrà infatti a farsi le ossa in prestito al Crotone. L'accordo tra liguri e ionici, che un paio di giorni fa avevano definito anche il trasferimento con le stesse modalità del difensore Curado, è ormai raggiunto e in questo senso va intesa anche l'esclusione del giocatore dall'elenco dei convocati per la sfida di Coppa Italia di sabato scorso contro il Lecce.



Già oggi, o al più tardi domani, il 21enne di Buenos Aires dovrebbe arrivare in Calabria per svolgere le visite mediche e poi mettere nero su bianco la sua intesa annuale con il club del presidente Vrenna.