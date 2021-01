E' destinata a chiudersi dopo un solo semestre la parentesi alla Reggina di Gabriel Charpentier.



L'attaccante francese, di proprietà del Genoa, dopo aver disputato poco più di 45' totali in tutto il girone d'andata del campionato di Serie B con la squadra calabrese pare destinato a rientrare alla base. A rivelarlo è stato lo stesso direttore generale amaranto Antonio Tempestilli alla trasmissione Tutti figli di Gallo: "Charpentier probabilmente rientrerà al Genoa".



Possibile, ma non scontato, che il 22enne ex Avellino possa ripartire presto dalla Liguria per una nuova esperienza in prestito. Tuttavia le sue precarie condizioni fisiche, oltre ad averne condizionato la prima parte di stagione, potrebbero ora ostacolarne il trasferimento verso un'altra società di B o C.