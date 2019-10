Davide Nicola, ex allenatore di Crotone e Udinese, parla del suo futuro, dopo i rumors che lo accostano al Genoa per il dopo Andreazzoli: "Non mi vedo in panchina oltre i sessant'anni. Nella seconda parte della vita vorrei costruire qualcosa di diverso, non necessariamente sotto i riflettori: mi piacerebbe, tanto per fare un esempio, gestire un rifugio in montagna. Prima, però, non nego di avere ambizioni di carriera sportiva: sono curioso di sperimentare altre esperienze. Magari in un club estero, oppure alla guida di una Nazionale straniera" le sue parole a L'ora di Pellice.