Sono molti gli esuberi in organico al Genoa che Alberto Gilardino intende liberare prima dell'inizio della nuova stagione.



Tra essi rientra senza dubbio anche Abdoulaye Touré, centrocampista di rottura che già nel corso dell'ultimo torneo di Serie B ha visto il campo in soli tre spezzoni di partita, l'ultima delle quali a ottobre, quando in panchina sedeva ancora Alexander Blessin. Dopo per lui tanta tribuna e qualche sporadica apparizione in distinta, senza però mai calcare il prato verde. Fin troppo facile, quindi, ipotizzare come difficilmente lo spazio che non ha trovato in cadetteria possa averlo in A.



Arrivato al Genoa nell'estate 2021 dal Nantes e transitato poi a metà stagione in prestito dal Fatih Karagümrük, Touré non è riuscito a ritagliarsi né in Italia né in Turchia quel ruolo da protagonista che invece aveva sempre avuto in patria con la maglia del club gialloverde. E proprio al Nantes potrebbe adesso tornare l'ex capitano degli atlantici, nella speranza di poter rilanciare una carriera che nell'ultimo biennio si è bruscamente inceppata.



Con il Grifone Touré vanta ancora due anni di contratto. Ma visto l'andazzo l'addio ai rossoblù non sembra certo essere un problema né per la società né, tantomeno, per il giocatore.