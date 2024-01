Genoa, un centrocampista verso la Germania

Potrebbe proseguire in Germania, ma comunque alle dipendenze della 777 Partners, la carriera di Filip Jagiello.



Il centrocampista polacco del Genoa sarebbe infatti a un passo dal trasferirsi all'Hertha Berlino, club che con il Grifone condivide la medesima proprietà.



Ne dà notizia la Bild, specificando che prima di accogliere l'ex mediano del Brescia i berlinesi dovranno fargli spazio in rosa.