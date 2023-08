Operazione in uscita per il Genoa che a breve potrebbe salutare un suo giocatore.



Secondo quanto riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, i rossoblù avrebbero trovato l'intesa con il Bari per il trasferimento in Puglia di Marko Pajac.



Il 30enne esterno croato, reduce da una frattura al ginocchio che ne ha condizionato gran parte della passata stagione facendogliela chiudere già a fine ottobre, nelle prossime ore potrebbe sostenere le visite mediche preliminari alla firma sul contratto con i Galletti.